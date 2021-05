esclusiva Oggi Barça-Atletico, Iniesta: "Che delusione nel 2014, ora Koeman può vincere LaLiga"

Atletico Madrid primo a 76 punti, Real secondo a 74, Barcellona terzo con gli stessi punti dei blancos, Siviglia quarto con 70 lunghezze. Il finale de LaLiga, a quattro giornate dal termine, resta tutto da scrivere e promette ancora grande, grandissimo spettacolo. A partire dal big match di questo pomeriggio, Barça-Atletico, uno scontro diretto che molto peserà ai fini della vittoria del titolo. Per presentare il tanto atteso appuntamento del Camp Nou, a margine dello speciale evento "El Gran Desenlace de LaLiga", TuttoMercatoWeb.com ha intervistato così una leggenda blaugrana quale Andrés Iniesta, oggi capitano del Vissel Kobe in Giappone.

Iniesta, confida nella vittoria de LaLiga da parte del suo Barcellona?

"Assolutamente sì, per me questo Barça può vincere LaLiga. Non sarà certo una passeggiata, perché le ultime giornate di campionato sono sempre molto equilibrate e tutti, dall'alto in basso della classifica, giocano per raggiungere i propri obiettivi. Nessuna gara insomma può sembrare scontata, ma sono convinto che il mio Barcellona possa farcela".

Cosa servirà per spuntarla ai suoi ex compagni blaugrana?

"Semplice: per vincere il titolo servirà vincere tutte e quattro le finali che restano, a partire dal big match di questo pomeriggio contro l'Atletico Madrid. Sarebbe un risultato storico, al termine di un campionato davvero ultra-competitivo".

Se parliamo di "finali" per il titolo, il precedente Barcellona-Atletico Madrid del 2013-14 non fa però sorridere il mondo blaugrana...

"Ricordo alla perfezione quella sfida, fu una vera e propria finale. Affrontammo l'Atletico in casa, davanti ai nostri tifosi, per l'ultima giornata di campionato. La gara si era messa bene perché eravamo riusciti a passare in vantaggio, ma l'Atleti nella ripresa pareggiò e quell'1-1 finale ci costò il titolo. Fu una delusione immensa, però a essere onesti, se c'era una squadra che in quella stagione meritava di vincere LaLiga, quella era indubbiamente l'Atletico Madrid".