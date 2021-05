esclusiva Orrico: "Juve, Pirlo è il meno colpevole. Errori di chi ha costruito la squadra"

Corrado Orrico ha parlato a Tuttomercatoweb.com della finale di Coppa Italia di stasera ("i valori la Juve li ha e qualche spazio l'Atalanta lo lascia") per poi soffermarsi sul futuro di Pirlo: "E' il meno colpevole del brutto campionato. I colpevoli sono coloro che continuano ad acquistare attaccanti da 40 milioni e non si degnano di prendere giovani italiani come Barella o Locatelli. Chi ha fatto la squadra ha commesso grandi errori sul centrocampo. Se deve arrivare un altro tecnico, tra Zidane e Allegri è più adatto il livornese che sa anche mettere le toppe".

Orrico: £Juve, Pirlo è il meno colpevole" © video di Lorenzo Marucci