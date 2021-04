esclusiva Pulga: "Cagliari, è un'ultima spiaggia. B? Tanti non scenderanno"

Ivo Pulga, ex calciatore ed ex tecnico del Cagliari è molto chiaro sulle chance salvezza del Cagliari che domani se la vedrà col Parma: "E' giusto che Semplici non parli di ultima spiaggia anche perchè le possibilità ci sono ma secondo purtroppo lo è. Se non vinci ti arriva una bella botta psicologica..."

Con Semplici pareva essere arrivata la scossa poi cosa è successo?

"Secondo me è stata più legata alla fortuna che alle prestazioni. Ho visto tutte le gare e ad esempio anche a Crotone il Cagliari ha vinto ma meritava di più la squadra calabrese. La sorte ha girato bene anche nelle altre due partite ma le prestazioni non sono state positive. E se le prestazioni sono di questo genere poi la ruota torna a girare come prima".

Per ora si salva poco di quest'annata...

"E' una stagione nata male e che sta finendo nel peggior modo possibile. C'è ancora qualche possibilità però col Parma è obbligatorio vincere"

Il presidente Giulini ha detto che in caso di B tanti calciatori scenderanno nel campionato cadetto...

"Sono le solite frasi di circostanza per spronare l'ambiente. Certi ingaggi a mio parere in B non te li puoi permettere. Poi se il presidente è disposto a fare sacrifici è un problema suo ma certi giocatori in B per me non ci saranno"