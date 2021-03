Euro 2020 in Italia? Mancini: "Spero che le cose siano a posto prima di giugno"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Lituania, il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha parlato anche del prossimo Europeo, con l'Italia che dovrebbe ospitare la prima gara: "Non so perché il Governo non abbia dato il via libera alla disputa delle gare dell'Europeo in Italia con il pubblico allo stadio visto che i vaccinati dovrebbero essere tanti. Non ne ho idea, spero che le cose siano a posto, ma non per giugno, anche un po' prima".