Europa League, eurogol di Matanovic e Friburgo inarrestabile: 2-0 sul Celta Vigo al 45'

Un primo tempo completamente a senso unico e con speranze ormai ridotte a zero per il Celta Vigo. Matanovic con un gol meraviglioso ha ghiacciato lo stadio di Balaídos, infierendo ulteriormente sul risultato maturato all’andata (3-0) dal Friburgo.

Nel secondo round di Europa League in terra spagnola il Friburgo ha dato il colpo di grazia alla formazione di Giraldez: Makengo ha servito intelligentemente con assist da “torre” il bomber croato, che in un lampo si è coordinato e lasciato partire un mancino al volo imparabile. L’ex Inter Radu non ha potuto nulla, complice la traiettoria a parabola di Matanovic e la precisione della conclusione dell’avversario.

Tempo tre minuti e i padroni di casa hanno staccato la spina, consentendo a Suzuki di beffare il portiere romeno con un piattone leggermente deviato per il 2-0 al 38’. Il terzo sigillo per il giapponese, omonimo del portiere del Parma Zion. Luce spenta per i Celestes, letteralmente in balia del Friburgo ora avanti addirittura cinque reti. La qualificazione in semifinale di Europa League è praticamente in cassaforte, anche se ci sono altri 45 minuti da giocare.