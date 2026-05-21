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Iago Aspas allontana il ritiro: la leggenda del Celta rinnova il contratto per un'altra stagione

Iago Aspas allontana il ritiro: la leggenda del Celta rinnova il contratto per un'altra stagioneTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Michele Pavese
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Michele Pavese
Oggi alle 11:37Calcio estero

Iago Aspas ha deciso di prolungare ancora una volta la sua straordinaria storia con il Celta Vigo, firmando il rinnovo per una stagione aggiuntiva a pochi giorni dalla fine del campionato.

L’annuncio è arrivato quasi a sorpresa, anche se negli ultimi giorni filtrava ottimismo all’interno del club e dello staff tecnico. Il prolungamento porterà l’attaccante galiziano a ridosso dei 39 anni, confermando il suo ruolo di autentica leggenda del Celta e simbolo assoluto della storia recente della società. Nonostante un minutaggio ridotto rispetto al passato, Aspas ha continuato a incidere in maniera significativa: 47 presenze stagionali, 1.981 minuti giocati, 8 gol e 6 assist, numeri che testimoniano una leadership ancora centrale nei meccanismi della squadra.

Con questo rinnovo, il capitano prosegue il suo percorso da recordman assoluto del club, di cui detiene già il primato di presenze all-time, continuando a scrivere pagine che lo hanno reso il punto di riferimento del celtismo per oltre un decennio. "Sono molto grato ed emozionato, quasi non riesco a trattenere le lacrime", ha confidato il giocatore, sottolineando ancora una volta il legame profondo con la squadra della sua vita.

La tifoseria potrà celebrarlo nell’ultima gara stagionale a Balaídos contro il Siviglia, una partita che potrebbe anche sancire la qualificazione europea del Celta, con l’obiettivo di confermare la presenza in Europa League nella prossima stagione.

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