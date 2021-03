Europei Under 21, è 0-0 all'intervallo tra Spagna e Italia: Frattesi colpisce una traversa

vedi letture

Finisce 0-0 il primo tempo tra Spagna e Italia, nella seconda giornata del girone valido per gli Europei Under 21. Dopo un inizio poco scoppiettante, con tanto agonismo in campo e le squadre attente a non scoprirsi, è la Spagna a rendersi per prima pericolosa, con un mancino velenoso di Miranda dai venticinque metri, che sfiora l’incrocio dei pali con Carnesecchi in traiettoria. Al terzino del Betis risponde poco dopo Tommaso Pobega, che allo stesso modo spaventa Fernandez con un mancino da fuori area che finisce sul fondo. L’Italia gioca corta e lascia poco spazio, con la Spagna che fatica a trovare trame se non sugli sviluppi di calcio da fermo. Miranda si rende ancora pericoloso con un colpo di testa, ma è di Davide Frattesi l’occasione migliore della prima frazione, con un destro potentissimo liberato dal limite dell’area che impatta contro la traversa dopo il tocco decisivo del portiere Fernandez. Dopo un minuto di recupero si va a riposo con il punteggio di parità, che in questo momento porterebbe a quota 2 punti in classifica gli uomini di Nicolato, alle spalle delle Furie Rosse a 4.

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA TESTUALE DI SPAGNA-ITALIA!