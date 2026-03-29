Evani: "Dobbiamo andare al Mondiale. Pio Esposito può diventare un giocatore di altissimo livello"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna di Tuttosport, Alberico Evani ha parlato della possibilità di rivedere in squadra dal primo minuto Pio Esposito: "Le potenzialità si intravedono e le sta dimostrando: nonostante sia molto giovane e giochi in una squadra importante come l'Inter, non subisce pressioni e riesce a esprimere tutto il suo potenziale. Può diventare un giocatore di altissimo livello".

Sul fatto che in Nazionale bisogna essere cinici ha proseguito: "Il tuo primo avversario è il tempo: non ce l’hai - ha sottolineato -. Analizziamo questo periodo, con due partite da affrontare: i calciatori sono arrivati domenica dopo aver giocato, quindi lunedì non hanno fatto vero lavoro. Si sono allenati martedì, poco, poi mercoledì rifinitura e giovedì in campo: cosa vuoi allenare? Sono già allenati, devi solo dargli un'impronta e scegliere i più funzionali alla tua idea di gioco, mettendo in campo quelli che reputi in quel momento nella miglior condizione. Non è facile coniugare spettacolo e risultato. La differenza la fa il talento"

Chiosa finale sulla possibilità di rivedere l'Italia al Mondiale visto che sono trascorsi 12 anni dall'ultima volta: "Sono convinto che questi ragazzi sappiano l’importanza di questa gara - ha concluso -. Dobbiamo andare al Mondiale".