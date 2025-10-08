Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Evani: "Dalla Samp mi aspettavo qualcosa di più. La vittoria sul Pescara deve esser rinascita"

Evani: "Dalla Samp mi aspettavo qualcosa di più. La vittoria sul Pescara deve esser rinascita"TUTTO mercato WEB
© foto di TuttoSalernitana.com
Oggi alle 13:04Serie B
Claudia Marrone

Un avvio di stagione decisamente molto complicato per la Sampdoria, che ha trovato la prima vittoria in campionato solo alla 7ª giornata, che vede i blucerchiati arrivare alla sosta con soli 5 punti, dopo un'annata che segue a una retrocessione sfiorata. Problemi in panchina, problemi in rosa, contestazioni: l'aria nella Genova doriana era pesante, ma la vittoria sul Pescara può forse cambiare il corso degli eventi.
Per un punto della situazione, TuttoMercatoWeb.com ha contattato mister Alberico Evani, che lo scorso anno ha portato alla salvezza la squadra.

Riavvolgiamo il nastro a qualche mese fa: dopo l'esperienza in Nazionale, perché la scelta di tornare in un club, per altro in evidente difficoltà?
"Sì, nella carriera di allenatore ho avuto una parentesi con le Nazionali, ma prima avevo allenato anche settori giovani di club, oltre che il San Marino in Serie C, e riconosco, è evidente, che la chiamata della Sampdoria è arrivata in un momento molto difficile per la società blucerchiata. Io avevo vestito quella maglia, ho sempre apprezzato tanto non solo la società ma anche la tifoseria, alla quale volevo restituire qualcosa di tutto ciò che mi era stato dato. Altrove, probabilmente, sarebbe stato più complicato andare".

Ha fatto la gloria della Samp da giocatore: non ha mai pensato che un'annata storta potesse macchiare, in ambito ligure, il suo nome?
"Quando sono arrivato, mancavano sei gare al termine della regular season, ero il quarto allenatore, ma mi assumevo la responsabilità solo di quelle sei partite, non di quello che era stato fatto prima: questo lo sapevano tutti, rischi su altro non ce n'erano. Abbiamo cercato di correggere le cose che secondo noi necessitavano qualcosa di diverso, e per fortuna il finale è stato dalla nostra parte".

Sembra però che la società non abbiamo imparato molto dagli errori commessi. La partenza stagionale non è stata positiva.
"In tutta onestà, son rimasto sorpreso anche io dell'avvio di stagione, la squadra ha molta qualità, anche umana, è stata una delle prime cose che ho notato. Tanto che appunto credevo potessero partire meglio. La vittoria con il Pescara, però, ha dato serenità, e lavorare con più certezze ed entusiasmo è sicuramente produttivo. La Samp deve ripartire da lì".

Perché non ha proseguito la sua avventura per creare magari un nuovo ciclo?
"SI deve esser convinti delle idee, e quando divergono è giusto prendere ognuno la propria strada".

Settimana di sosta per la B, la porta alla Nazionale. È stato tra i protagonisti dell'ultimo successo azzurro, l'Europeo: c'è ora il rischio che qualcosa non vada come dovrebbe?
"Io credo che la strada intrapresa sia quella giusta, in Italia, anche se spesso sento il contrario, giocatori bravi ci sono e uno con Rino Gattuso, che del carattere fa il suo punto forte, saprà trasferire lo spirito e la determinazione giuste per affrontare tutto al meglio. E quello conta prima ancora della tecnica e della tecnica".

Accennava ai giocatori che in Italia non mancano, e si va quindi al tema giovani. Perché non decollano? All'estero son forse più pronti, no più bravi.
"Dire che all'estero son più pronti è il termine giusto, e lo conferma il fatto che le nostre Nazionali, dall'Under 15 fino all'U21 sono le migliori in un vasto panorama, ma qualcosa si inceppa quando devono fare lo scatto: li arrivano delle difficoltà, forse date dal fatto che si dovrebbe avere più coraggio nel dare tempo ai ragazzi, tempo di sbagliare e crescere. Perché c'è chi esce dalla Primavera ed è magari già pronto per un big, chi invece deve fare un percorso diverso per poi arrivare comunque a un ottimo risultato. La strada intrapresa, però, è quella giusta".

Le formazioni Under 23 potrebbero essere funzionali in quest'ottica?
"Avrebbero potuto esserlo se i giocatori che escono dalla Primavera proseguono la crescita attraverso un percorso formativo che li completa, ma mi sembra di vedere nelle U23 altri tipi di giocatori".

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Evani: "Juve in crescita. Donnarumma? Sempre forte, forse il migliore al mondo" Evani: "Juve in crescita. Donnarumma? Sempre forte, forse il migliore al mondo"
Evani: "Milan, sono fiducioso. Ottimo centrocampo ma stravedo per Loftus-Cheek" Evani: "Milan, sono fiducioso. Ottimo centrocampo ma stravedo per Loftus-Cheek"
Sampdoria, si allunga la lista dei profili per l'eventuale post Evani. Torna in auge... Sampdoria, si allunga la lista dei profili per l'eventuale post Evani. Torna in auge Foti
Altre notizie Serie B
Evani: "Dalla Samp mi aspettavo qualcosa di più. La vittoria sul Pescara deve esser... Esclusiva TMWEvani: "Dalla Samp mi aspettavo qualcosa di più. La vittoria sul Pescara deve esser rinascita"
Pohjanpalo: "Palermo? Approdo inaspettato. Esultanza col Parma complicò le cose a... Pohjanpalo: "Palermo? Approdo inaspettato. Esultanza col Parma complicò le cose a Venezia"
Pelagotti: "Alla lunga l'Empoli verrà fuori. Fulignati è tra i migliori portieri... TMWPelagotti: "Alla lunga l'Empoli verrà fuori. Fulignati è tra i migliori portieri di Serie B"
Modena, Zampano: "Prima o poi una la perderemo. Ed è li che dovremo dimostrare chi... Modena, Zampano: "Prima o poi una la perderemo. Ed è li che dovremo dimostrare chi siamo"
Quarantadue convocati di 15 squadre diverse. I protagonisti della Serie B in Nazionale... Quarantadue convocati di 15 squadre diverse. I protagonisti della Serie B in Nazionale
Carrarese, Calabrese: "Soddisfatti del nostro percorso. L'obiettivo resta sempre... Carrarese, Calabrese: "Soddisfatti del nostro percorso. L'obiettivo resta sempre la salvezza"
Flachi sulla Sampdoria: "Pafundi e Cherubini hanno qualità. Questo modulo può esaltarli"... Flachi sulla Sampdoria: "Pafundi e Cherubini hanno qualità. Questo modulo può esaltarli"
Modena, Rivetti: "Ci toglieremo tante soddisfazioni. E il ricambio alla guida è assicurato"... Modena, Rivetti: "Ci toglieremo tante soddisfazioni. E il ricambio alla guida è assicurato"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: la scelta di Tudor. Milan: Leao, quante parole sprecate. Inter: il presente di Chivu e il futuro di Barella. Napoli: Hojlund e il rebus di Conte. Roma: Gasp alla rovescia. E quella partita a Perth…
Le più lette
1 Juve: la scelta di Tudor. Milan: Leao, quante parole sprecate. Inter: il presente di Chivu e il futuro di Barella. Napoli: Hojlund e il rebus di Conte. Roma: Gasp alla rovescia. E quella partita a Perth…
2 "Questo è terrorismo". Caso Osimhen, svelate chat tra Giuntoli e altri dirigenti del Napoli
3 Indagine sull'affare Osimhen, su Repubblica le carte segrete tra Napoli e Lille
4 Ola Aina, arrivato a zero al Nottingham Forest. E ora ha un contratto fino al 2028
5 Tudor rischia la panchina dal no di Conte in poi. Che è costato la scrivania a Giuntoli
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Motor Valley 18:00Motor Valley
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Primo piano
Immagine top news n.0 Cambiaghi: "Ho studiato molto Insigne e Chiesa. Sono qui anche grazie agli anni in B"
Immagine top news n.1 Nicolussi Caviglia: "Cruyff la mia fonte d'ispirazione. Ma in Italia c'è stato un play fortissimo"
Immagine top news n.2 Dan Friedkin: "Incredibile il lavoro di Gasperini alla Roma. Milan-Como? Sto con la UEFA"
Immagine top news n.3 Milan-Como a Perth, De Siervo risponde a Rabiot: "Si dimentica i soldi che guadagna"
Immagine top news n.4 Il Napoli ha pensato seriamente a Neymar. Poi è arrivato De Bruyne ed è cambiato tutto
Immagine top news n.5 Indagine sull'affare Osimhen, su Repubblica le carte segrete tra Napoli e Lille
Immagine top news n.6 Milan, Rabiot: "Folle giocare in Australia contro il Como. Ma dobbiamo adattarci, come sempre"
Immagine top news n.7 Gattuso: "Chiesa non se la sente. Israele? Dobbiamo giocarla, altrimenti 3-0 a tavolino"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
Immagine news podcast n.2 Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo
Immagine news podcast n.3 Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club?
Immagine news podcast n.4 Mercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Bertotto: "Girone C di C ad altissimo livello. Buscè bravo a compattare il Cosenza"
Immagine news Serie A n.2 Valentini: “Juventus deludente con il Milan. Poco coraggio per una squadra da vertice”
Immagine news Serie C n.3 Viali: "Felice per l'Ascoli. Ho allenato D'Uffizi in Serie B, ha davvero molta qualità"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il Lecce si allena a Martignano: personalizzato per Tete Morente. Rientrato Perez
Immagine news Serie A n.2 Inter, il mercato dopo 6 giornate: per Akanji minima spesa e massima resa. Sucic si è imposto
Immagine news Serie A n.3 Il nipote di Meazza: "Il nome dello stadio è sacro. Spero gli venga intitolata almeno una tribuna"
Immagine news Serie A n.4 Verona, il mercato dopo 6 giornate: Unai Nunez le gioca tutte, per Orban e Giovane un gol in due
Immagine news Serie A n.5 Cambiaghi: "Ho studiato molto Insigne e Chiesa. Sono qui anche grazie agli anni in B"
Immagine news Serie A n.6 Hellas Verona, Euro 2032: due cordate pronte per la riqualificazione del Bentegodi
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Evani: "Dalla Samp mi aspettavo qualcosa di più. La vittoria sul Pescara deve esser rinascita"
Immagine news Serie B n.2 Pohjanpalo: "Palermo? Approdo inaspettato. Esultanza col Parma complicò le cose a Venezia"
Immagine news Serie B n.3 Pelagotti: "Alla lunga l'Empoli verrà fuori. Fulignati è tra i migliori portieri di Serie B"
Immagine news Serie B n.4 Modena, Zampano: "Prima o poi una la perderemo. Ed è li che dovremo dimostrare chi siamo"
Immagine news Serie B n.5 Quarantadue convocati di 15 squadre diverse. I protagonisti della Serie B in Nazionale
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Calabrese: "Soddisfatti del nostro percorso. L'obiettivo resta sempre la salvezza"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Bertotto: "Girone C di C ad altissimo livello. Buscè bravo a compattare il Cosenza"
Immagine news Serie C n.2 Pergolettese, Aidoo: "Siamo partiti alla grande, ma il nostro obiettivo resta la salvezza"
Immagine news Serie C n.3 Dolomiti Bellunesi, De Cian: "Esonero Zanini? Serviva una scossa, gli auguro il meglio"
Immagine news Serie C n.4 Casarano, Filograna: "Accrescono le attenzioni degli avversari su di noi. Ma non molliamo"
Immagine news Serie C n.5 Viali: "Felice per l'Ascoli. Ho allenato D'Uffizi in Serie B, ha davvero molta qualità"
Immagine news Serie C n.6 La Serie C trema ancora per le penalizzazioni: sono già 40 punti. E la Ternana rischia un -2
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Linari: "Giocare a Londra è un sogno che si realizza. Vincere a Roma è stato incredibile"
Immagine news Calcio femminile n.2 Giacinti e l'Italia Femminile: "Per me non è un capitolo chiuso, ma non dipende da me"
Immagine news Calcio femminile n.3 Women's Europa Cup, tocca all'Inter: questo pomeriggio sfida al Vllaznia
Immagine news Calcio femminile n.4 Women's Champions League, oggi tocca alla Roma: sfida affascinante col Real Madrid
Immagine news Calcio femminile n.5 Juve, Bonansea: "Il gol ci ha svegliato, felice per Salvai. Format? Lo trovo interessante"
Immagine news Calcio femminile n.6 Europa Cup, in tre ipotecano il passaggio del turno. E domani tocca all'Inter
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?