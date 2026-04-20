Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Evelina Christillin: "Vivai, impianti, giovani italiani: ecco cosa fare. Malagò uomo giusto"

Evelina Christillin: "Vivai, impianti, giovani italiani: ecco cosa fare. Malagò uomo giusto"TUTTO mercato WEB
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 10:22Serie A
Lorenzo Di Benedetto

Evelina Christillin, ex membro aggiuntivo della UEFA nel consiglio FIFA, è intervenuta a Radio Anch'io Sport, parlando del successore di Gabriele Gravina alla presidenza della FIGC e delle riforme da attuare per rilanciare il calcio italiano: "Da grande amica di Malagò e avendo lavorato tanto con lui, soprattutto in campo olimpico ma anche in giunta Coni in tempi lontani, penso che Giovanni abbia dimostrato sul campo quello che sa fare. È una partita tutta da giocare, con il sistema elettorale ancora in vigore in Federcalcio e le suddivisioni in percentuali delle varie componenti. Bisognerà vedere anche quali saranno i programmi proposti da entrambi, a partire dalla diminuzione delle squadre del campionato di Serie A. Sono tante le riforme da fare, soprattutto gli investimenti sui giovani, sugli italiani, sui vivai e sugli impianti".

"L'esempio della Germania è da seguire - ha proseguito Evelina Christillin -, anche dal punto di vista dei bilanci: non esiste squadra che abbia problemi di budget, mentre da noi la situazione è abbastanza drammatica. Bisognerebbe aprire un file enorme sulla questione degli stipendi dei giocatori e dei procuratori e sul fatto che pesino per l'80% sul bilancio delle squadre. Nessun imprenditore è in grado di tener in piedi una cosa del genere. Bisogna partire dal basso. In più è evidente che le Nazionali Under funzionino benissimo. Ma poi dove vanno a finire questi ragazzi? Non è che la materia prima non ci sia, si disperde. Anche la parte fiscale è importantissima: dai proventi delle scommesse al decreto Crescita che non c'è più. Ci sono tanti argomenti sul tavolo, vedremo cosa ne uscirà".

L'Italia potrebbe essere ripescata?
"Vedo abbastanza difficile la partecipazione dell'Iran al Mondiale. Il presidente della federcalcio iraniana ha detto che vogliono giocare, mentre il governo iraniano mi sembra molto più prudente. Manca un mese e mezzo all'inizio del Mondiale, veramente difficile immaginare la loro partecipazione, anche se io me lo auguro. Scenari? È tutto nelle mani della Fifa: secondo il regolamento 6.7 il Consiglio Fifa può decidere su suggerimento dell'amministrazione. Quindi decide Infantino e poi fa votare il Consiglio dando il suggerimento che è meglio seguire. L'Italia ha il ranking più alto delle escluse, 12esima. Gli Emirati Arabi Uniti sono la prima squadra non qualificata dell'AFC, la confederazione asiatica. Permettermi un suggerimento di cuore: l'anno scorso, con un rigore piuttosto inesistente al 97', la Palestina è stata eliminata dall'Oman nelle qualificazioni asiatiche. Sarebbe un bel gesto ripescare Palestina in questo momento".

Si è paventata l'idea di un super playoff che potrebbe coinvolgere l'Italia: "Pensare di qualificarsi per il rotto della cuffia perché un'altra Nazionale non può giocare è un po' umiliante per una Nazionale che ha vinto quattro Mondiali".

Come vede la sua Juve?
"Domenica prossima Milan-Juve partita importantissima. Ieri il Bologna non ha fatto un tiro in porta, non è stato difficile. Buona partita, si vede la mano di Spalletti. Quarto posto blindato? Ancora no. Ci sono Roma e Como a cinque punti con ancora cinque partite da giocare, vedremo".

Articoli correlati
Italia ripescata al Mondiale? Christillin: "Decide la FIFA. Sarebbe umiliante, propongo... Italia ripescata al Mondiale? Christillin: "Decide la FIFA. Sarebbe umiliante, propongo la Palestina"
Christillin: "Manca l'ItalJuve? Un pochino sì, ma sulla Juventus di oggi non possiamo... Christillin: "Manca l'ItalJuve? Un pochino sì, ma sulla Juventus di oggi non possiamo dire grandi cose"
Mondiali, Iran a rischio. Christillin: "Nel caso la Fifa può decidere quel che vuole"... Mondiali, Iran a rischio. Christillin: "Nel caso la Fifa può decidere quel che vuole"
Altre notizie Serie A
Barcellona su Bastoni: come contropartite per l'Inter anche i profili di Bardghji... Barcellona su Bastoni: come contropartite per l'Inter anche i profili di Bardghji e Yaakobishvili
La finale di Coppa Italia può cambiare sede se sarà Como-Atalanta? Le regole e gli... TMWLa finale di Coppa Italia può cambiare sede se sarà Como-Atalanta? Le regole e gli scenari
De Paola: “Roma, sto dalla parte di Gasperini. Ha fatto il massimo portando novità”... TMW RadioDe Paola: “Roma, sto dalla parte di Gasperini. Ha fatto il massimo portando novità”
De Laurentiis: "Abete non è adatto, dico Malagò per la FIGC. Ha un solo difetto:... TMWDe Laurentiis: "Abete non è adatto, dico Malagò per la FIGC. Ha un solo difetto: tifa Roma"
In Spagna insistono, Bastoni priorità del Barcellona. L'Inter fa muro e chiede 70-80... In Spagna insistono, Bastoni priorità del Barcellona. L'Inter fa muro e chiede 70-80 milioni
Roma, Ranieri-Gasperini: i Friedkin credono ancora di poter ricucire lo strappo Roma, Ranieri-Gasperini: i Friedkin credono ancora di poter ricucire lo strappo
Italia ripescata al Mondiale? Christillin: "Decide la FIFA. Sarebbe umiliante, propongo... Italia ripescata al Mondiale? Christillin: "Decide la FIFA. Sarebbe umiliante, propongo la Palestina"
Il futuro di Lukaku non sarà a Napoli: fuori rosa, può tornare subito in Belgio per... Il futuro di Lukaku non sarà a Napoli: fuori rosa, può tornare subito in Belgio per la riabilitazione
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Allegri resta al Milan, si tiene Modric e arriva un centravanti. In ballo Lewandowski e Retegui. Leao via. Juve, le mani sulla Champions. Bernardo Silva è più vicino. Napoli, Conte vede De Laurentiis. Se Malagò si candida, andrà in Nazionale
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 De Laurentiis: "Abete non è adatto, dico Malagò per la FIGC. Ha un solo difetto: tifa Roma"
Immagine top news n.1 In Spagna insistono, Bastoni priorità del Barcellona. L'Inter fa muro e chiede 70-80 milioni
Immagine top news n.2 Akanji: "In estate trattativa col Milan ma ho preferito l'Inter. E ora vorrei restare"
Immagine top news n.3 Champions vicina per la Juve: e sorride anche il mercato. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.4 Napoli, è il giorno di Lukaku: da ieri in città, oggi l'incontro risolutore con mister Conte
Immagine top news n.5 Volata Champions, Milan e Napoli a +8: i calendari a confronto delle 6 contendenti
Immagine top news n.6 Il Genoa salvo farà incassare il Milan: l'obbligo di Colombo costa 10 milioni
Immagine top news n.7 Spalletti: "Non vinci e ti dicono di tutto. Ne vinci una e vogliono lo scudetto: ma che roba è?"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Champions vicina per la Juve: e sorride anche il mercato. Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché De Rossi non è più Capitan Futuro ma un tecnico da un grande domani
Immagine news podcast n.2 È già iniziato il futuro della Fiorentina. I primi passi di una rivoluzione
Immagine news podcast n.3 Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Non è Nico Paz ma la storia ricorda Endrick: Mastantuono occasione per la Serie A
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: “Roma, sto dalla parte di Gasperini. Ha fatto il massimo portando novità”
Immagine news Serie A n.2 Braglia: “Milan involuto in questa stagione. Sarri? Non vedo possibile un ritorno a Napoli”
Immagine news Serie A n.3 Orlando: “Gasperini-Ranieri, evidenti contrasti personali. Sarri? Lo vedrei bene a Firenze”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Barcellona su Bastoni: come contropartite per l'Inter anche i profili di Bardghji e Yaakobishvili
Immagine news Serie A n.2 La finale di Coppa Italia può cambiare sede se sarà Como-Atalanta? Le regole e gli scenari
Immagine news Serie A n.3 De Paola: “Roma, sto dalla parte di Gasperini. Ha fatto il massimo portando novità”
Immagine news Serie A n.4 De Laurentiis: "Abete non è adatto, dico Malagò per la FIGC. Ha un solo difetto: tifa Roma"
Immagine news Serie A n.5 In Spagna insistono, Bastoni priorità del Barcellona. L'Inter fa muro e chiede 70-80 milioni
Immagine news Serie A n.6 Roma, Ranieri-Gasperini: i Friedkin credono ancora di poter ricucire lo strappo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Media altissima, difesa da record e capocannoniere. Eppure il Palermo è solo quarto
Immagine news Serie B n.2 Venezia, Haps è l’uomo in più nella volata promozione: c'è ottimismo per il rinnovo
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, i tifosi contro il neo proprietario Agnello. E c'è una cordata locale all'orizzonte
Immagine news Serie B n.4 Empoli, Magnino guarda al Venezia: "A volte queste sfide ti permettono di essere più liberi"
Immagine news Serie B n.5 Avellino salvo e con vista play off: si lavora al rinnovo di Ballardini. I nodi da sciogliere
Immagine news Serie B n.6 Reggiana furiosa per il gol annullato. Calvarese: "Rover prova a saltare, il fallo può starci"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani retrocesso in Serie D, i siciliani si aggrappano al Collegio di Garanzia del CONI
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, oggi ultima puntata della telenovela cessione. Ieri sera Arechi da brividi
Immagine news Serie C n.3 Serie C, il punto dopo la penultima giornata: Virtus Verona, Pro Patria e Trapani retrocesse
Immagine news Serie C n.4 Picerno, De Luca: "Felicissimi di aver festeggiato la salvezza con una gran prova a Salerno"
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, Cosmi: "Tifosi determinanti, amo la nostra gente. C'è tanto da migliorare"
Immagine news Serie C n.6 Trapani in Serie D, ma Antonini non ci sta: "In arrivo due sentenze che cambieranno tutto"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Juventus-Bologna
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Atalanta, la Dea detta legge negli ultimi scontri
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter, Magull proseguirà in nerazzurro: la tedesca ha firmato fino al 2028. Il comunicato
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Italia pareggia in Danimarca, Gama: "Risultato che non premia la prestazione azzurra"
Immagine news Calcio femminile n.3 Qualificazioni Mondiali Femminili: manita della Spagna, successi per Svezia e Norvegia
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Giuliani: "Ci mancano i tre punti. A giugno ci attendono due finali"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia Femminile, Soncin: "In campo c'eravamo solo noi. Rammaricato per lo 0-0"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia Femminile, Danimarca-Italia finisce a reti inviolate. Azzurre a -3 dalla vetta
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?