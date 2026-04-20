Italia ripescata al Mondiale? Christillin: "Decide la FIFA. Sarebbe umiliante, propongo la Palestina"

Nel suo intervento a Radio Rai, all'interno della trasmissione Radio Anch'io Sport, Evelina Christillin, ex membro UEFA nel consiglio FIFA, ha parlato anche dell'ipotesi ripescaggio dell'Italia al prossimo Mondiale: "Vedo abbastanza difficile la partecipazione dell'Iran al Mondiale. Il presidente della federcalcio iraniana ha detto che vogliono giocare, mentre il governo iraniano mi sembra molto più prudente. Manca un mese e mezzo all'inizio del Mondiale, veramente difficile immaginare la loro partecipazione, anche se io me lo auguro. Scenari? È tutto nelle mani della Fifa: secondo il regolamento 6.7 il Consiglio Fifa può decidere su suggerimento dell'amministrazione. Quindi decide Infantino e poi fa votare il Consiglio dando il suggerimento che è meglio seguire. L'Italia ha il ranking più alto delle escluse, 12esima. Gli Emirati Arabi Uniti sono la prima squadra non qualificata dell'AFC, la confederazione asiatica.

Permettermi un suggerimento di cuore: l'anno scorso, con un rigore piuttosto inesistente al 97', la Palestina è stata eliminata dall'Oman nelle qualificazioni asiatiche. Sarebbe un bel gesto ripescare Palestina in questo momento".

Si è paventata l'idea di un super playoff che potrebbe coinvolgere l'Italia: "Pensare di qualificarsi per il rotto della cuffia perché un'altra Nazionale non può giocare è un po' umiliante per una Nazionale che ha vinto quattro Mondiali".