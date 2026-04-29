Christillin: "Si parla di riforme solo in base all'emotività. Serve togliere il diritto di veto"

Evelina Christillin, ex membro della UEFA nel consiglio FIFA, ha parlato a La7 durante '8 e mezzo', con Gabriele Gravina presente in studio:

Il sistema italiano è irriformabile?

"Bisogna vedere cosa rappresenta il sistema calcio in Italia: sono 12,4 miliardi di ricavi complessivi con l'indotto, 7 miliardi di ricavi diretti. In 17 anni 20 miliardi di fiscalità. Le squadre italiane di serie A, B e C formano il 70% di queste cifre…"

E allora perché siamo qua?

"Se vogliamo parlare di riforme, e dobbiamo farlo, è dal 2006 che se ne parla in base all'emotività, quando succede qualcosa. O si riforma il sistema di governance e si abolisce il diritto di veto, o non si può fare nulla".

Quindi sui giovani italiani:

"Sui giovani: ci sono 3 classe 2008 e un 2006 che giocano titolari nel Dortmund… Quindi i talenti ci sono. Poi volevo parlare degli stadi e qui la politica c'entra eccome: gli stadi italiani hanno una vita medi a 56 anni, quelli di b di 74. E per questo siamo costretti a fare l'Europeo con la Turchia. L'inchiesta arbitrale? Rocchi non è andato a parlare, bisogna aspettare… Marcio e irriformabile non lo so, mi sembra tutto troppo pesante".