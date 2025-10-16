Paulo Roberto Falcao, c'era chi gli avrebbe preferito Zico. Due Coppe Italia e uno Scudetto

Chissà quante volte Paulo Roberto Falcao ha pensato ai quarti di finale di Spagna 1982 contro l'Italia. Perché con i club ha vinto decisamente tanto. Cinque campionati Gaucho più tre Brasileirao con l'Internazionale di Porto Alegre. La Coppa Italia del 1981/82 con la maglia della Roma, più Scudetto dell'anno successivo (il secondo nella storia). Certo, si può eccepire che proprio a Roma, nella finale di Coppa dei Campioni contro il Liverpool del 1984, abbia perso un altro grande riconoscimento, anche perché si rifiuta di calciare il proprio rigore e viene subissato di critiche da parte dei tifosi (sarebbe stato il quinto rigore, mai tirato). In compenso vince un'altra volta la Coppa Italia.

L'ottavo Re di Roma sbarcava grazie a una segnalazione di un giornalista del Corriere dello Sport. Un milione e mezzo di dollari - che fra l'altro verrà corrisposta inizialmente da Vasco Farolfi, presidente del Montevarchi, come aiuto a Dino Viola - mentre in giallorosso si aspettavano Zico: l'accoglienza è comunque importante, con 5000 persone a Fiumicino.

Nel 1985 si fa male gravemente, si opera a New York e risolve il contratto il primo agosto. Anche per ragioni economiche, perché era il più pagato della Serie A con oltre un miliardo di lire e lo stesso Viola aveva in mente una politica di dimagrimento ingaggi. Andrà al San Paolo, vincendo un altro Brasileirao, ma con solamente 10 partite giocate. Oggi Paulo Roberto Falcao compie 72 anni.