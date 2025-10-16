Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Paulo Roberto Falcao, c'era chi gli avrebbe preferito Zico. Due Coppe Italia e uno Scudetto

Paulo Roberto Falcao, c'era chi gli avrebbe preferito Zico. Due Coppe Italia e uno Scudetto
© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews
Oggi alle 05:00Nato Oggi...
Andrea Losapio

Chissà quante volte Paulo Roberto Falcao ha pensato ai quarti di finale di Spagna 1982 contro l'Italia. Perché con i club ha vinto decisamente tanto. Cinque campionati Gaucho più tre Brasileirao con l'Internazionale di Porto Alegre. La Coppa Italia del 1981/82 con la maglia della Roma, più Scudetto dell'anno successivo (il secondo nella storia). Certo, si può eccepire che proprio a Roma, nella finale di Coppa dei Campioni contro il Liverpool del 1984, abbia perso un altro grande riconoscimento, anche perché si rifiuta di calciare il proprio rigore e viene subissato di critiche da parte dei tifosi (sarebbe stato il quinto rigore, mai tirato). In compenso vince un'altra volta la Coppa Italia.

L'ottavo Re di Roma sbarcava grazie a una segnalazione di un giornalista del Corriere dello Sport. Un milione e mezzo di dollari - che fra l'altro verrà corrisposta inizialmente da Vasco Farolfi, presidente del Montevarchi, come aiuto a Dino Viola - mentre in giallorosso si aspettavano Zico: l'accoglienza è comunque importante, con 5000 persone a Fiumicino.

Nel 1985 si fa male gravemente, si opera a New York e risolve il contratto il primo agosto. Anche per ragioni economiche, perché era il più pagato della Serie A con oltre un miliardo di lire e lo stesso Viola aveva in mente una politica di dimagrimento ingaggi. Andrà al San Paolo, vincendo un altro Brasileirao, ma con solamente 10 partite giocate. Oggi Paulo Roberto Falcao compie 72 anni.

Articoli correlati
Falcao jr esalta McTominay: "Mi fa impazzire, versione moderna di mio padre" Falcao jr esalta McTominay: "Mi fa impazzire, versione moderna di mio padre"
Falcao: "Milan, importante amare la squadra, rispettare la gente che si aspetta qualcosa... Falcao: "Milan, importante amare la squadra, rispettare la gente che si aspetta qualcosa di più"
Falcao: "La Roma non è abituata a giocare in quelle posizioni, ma mi fido di Ranieri"... Falcao: "La Roma non è abituata a giocare in quelle posizioni, ma mi fido di Ranieri"
Altre notizie Nato Oggi...
Paulo Roberto Falcao, c'era chi gli avrebbe preferito Zico. Due Coppe Italia e uno... Paulo Roberto Falcao, c'era chi gli avrebbe preferito Zico. Due Coppe Italia e uno Scudetto
Jorge Campos, tornare in campo vicino ai sessant'anni. Per ora senza esordire Jorge Campos, tornare in campo vicino ai sessant'anni. Per ora senza esordire
Victor Nelsson, il suo destino era in Serie A. Prima a Roma e ora all'Hellas Verona... Victor Nelsson, il suo destino era in Serie A. Prima a Roma e ora all'Hellas Verona
Antonio Di Natale, dire di no alla Juventus a 33 anni. Dopo 29 gol in campionato Antonio Di Natale, dire di no alla Juventus a 33 anni. Dopo 29 gol in campionato
Nikola Milenkovic, Firenze come una seconda casa. Ora in difficoltà con il Forest... Nikola Milenkovic, Firenze come una seconda casa. Ora in difficoltà con il Forest
Daniel Maldini, non convocato da Gattuso. E finito dietro nelle gerarchie di Juric... Daniel Maldini, non convocato da Gattuso. E finito dietro nelle gerarchie di Juric
Alessandro Circati, ritornato titolarissimo dopo un lungo infortunio. Storico con... Alessandro Circati, ritornato titolarissimo dopo un lungo infortunio. Storico con l'Australia
Gonzalo Sorondo, capace di annullare Romario in una Copa America. E poco altro Gonzalo Sorondo, capace di annullare Romario in una Copa America. E poco altro
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio C'è un'ultima piccola speranza di vincere il girone verso il Mondiale! Chi farà parte del nuovo ciclo dell'Italia di Gattuso? Proviamo a iniziare a immaginare una rosa azzurra, tra conferme e nomi nuovi
Le più lette
1 Schmeichel incredulo: "Cosa ci fanno Hojlund e McTominay al Napoli?"
2 C'è un'ultima piccola speranza di vincere il girone verso il Mondiale! Chi farà parte del nuovo ciclo dell'Italia di Gattuso? Proviamo a iniziare a immaginare una rosa azzurra, tra conferme e nomi nuovi
3 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 ottobre
5 Ibra: "Quella volta che l'Olimpico mi urlo 'zingaro'. Ne volevo di più, mi caricava"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, bilancio record: i risultati di Inzaghi trascinano i conti. Marotta: "Utile storico"
Immagine top news n.1 I dolori americani del Milan: Pulisic ko fa irritare i rossoneri. Ottimismo Saelemaekers
Immagine top news n.2 Paratici torna al Tottenham come direttore sportivo: "Un club che amo, il futuro sarà speciale"
Immagine top news n.3 Totti sorprende: "Dybala o Lautaro? Fortissimi, ma per Roma-Inter scelgo Cristante"
Immagine top news n.4 L'assurda gestione degli USA su Pulisic irrita il Milan. Che rischia di essere danneggiato
Immagine top news n.5 Inter, c'è (ancora) la mano di Inzaghi: i risultati trascinano il bilancio record
Immagine top news n.6 Golden Boy, a Genova svelato l’elenco dei 25 finalisti per il 2025: c'è Pio Esposito
Immagine top news n.7 L'Inter ha approvato il bilancio per il 2024-2025: utile di 35 milioni, ricavi record per la Serie A
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi
Immagine news podcast n.2 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
Immagine news podcast n.3 Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio?
Immagine news podcast n.4 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Arzignano, Serafini: "Cerchiamo riscatto col Novara, con Ospitaletto prova vergognosa"
Immagine news Serie C n.2 Lecco, Bonaiti: "È la mia città, voglio essere un esempio per tutti con questa maglia"
Immagine news Altre Notizie n.3 Italia, c'è fiducia in vista dei playoff? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
Immagine news Serie A n.2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 ottobre
Immagine news Serie A n.3 Bologna, Miranda: "Vogliamo andare lontano in Europa League. Se vinciamo la coppa, meglio"
Immagine news Serie A n.4 Ibrahimovic: "Il Milan mi ha dato felicità e amore. Mi manca l'adrenalina in campo"
Immagine news Serie A n.5 Occhio a Zirkzee, per gennaio la Serie A può diventare un'opzione
Immagine news Serie A n.6 Ibra: "Quella volta che l'Olimpico mi urlo 'zingaro'. Ne volevo di più, mi caricava"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone, Alvini: "La vittoria della Serie B mi manca. Ma è presto per tirare le somme"
Immagine news Serie B n.2 Prosegue la preparazione della Samp in vista dell'Entella: ancora terapie per Pafundi
Immagine news Serie B n.3 Bari, buone notizie dell'infermeria in vista della Reggiana: torna in gruppo Nikolaou
Immagine news Serie B n.4 Pescara, Caligara: "Vivarini è molto preparato, guardare la classifica adesso è sbagliato"
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, Benedetti torna in gruppo. Solo scarico per il rientrante Cherubini
Immagine news Serie B n.6 Empoli, retroscena panchina: il club rivoleva D'Aversa che ha risolto. Spezia sullo sfondo?
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Perugia, parla l'ex Pagliari: "La cosa più preoccupante è il disamore della piazza"
Immagine news Serie C n.2 Il Ravenna verso il big match con l'Arezzo. Anacoura: "Motivazioni? Vengono da sole"
Immagine news Serie C n.3 Lega Pro, Zola: "Felici dell'esperimento FVS. Ha responsabilizzato allenatori e giocatori"
Immagine news Serie C n.4 Triestina, arriva anche l'addio con Menta. Il club ha deciso per l'interruzione del rapporto
Immagine news Serie C n.5 La Vis Pesaro nel mirino e la gioia della Nazionale. Pontedera, Vannucchi si racconta
Immagine news Serie C n.6 Arzignano, Serafini: "Cerchiamo riscatto col Novara, con Ospitaletto prova vergognosa"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile ko col Barca. Rossettini: "La prestazione, però, c'è stata: andiamo avanti"
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women , Piovani: "Dalle sconfitte di cresce, e lo abbiamo dimostrato in Europa"
Immagine news Calcio femminile n.3 Si chiude il Secondo Turno di Women’s Europa Cup: le qualificate agli Ottavi. C'è l'Inter
Immagine news Calcio femminile n.4 Niente da fare per la Roma Femminile: ko anche col Barca in Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio Women-Vernis, è guerra aperta: la calciatrice è sparita, il club si tutela legalmente
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile-Barcellona, le ufficiali: Viens unico riferimento offensivo giallorosso
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?