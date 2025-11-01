Falcao si sbilancia: "La Roma può vincere lo scudetto, la mia ha cambiato il calcio"

"Roma da scudetto? Insieme a Napoli, Inter e Milan". Mai banale Paulo Roberto Falcao, ex fuoriclasse brasiliano e vero e proprio simbolo giallorosso negli anni '80. In un'intervista al Corriere della Sera, il Divino ha parlato della sua Roma che arriva a questo weekend in testa alla classifica a pari punti con il Napoli: "La squadra fa risultato ormai da un anno intero. E ha un grande allenatore in panchina. Con Gasperini la Roma è in ottime mani: non combini quel che ha combinato lui con l’Atalanta, e così a lungo, se non hai un valore riconosciuto".

Inevitabile chiedere un paragone tra la Roma attuale e quella in cui ha giocato lui, capace di vincere lo scudetto nella stagione 1982/83. A detta di Falcao la squadra attuale sorprende, mentre la sua era "costruita per stupire". Una sorta di stupore studiato, nel senso che voleva riuscire a fare un qualcosa di diverso rispetto a quello che nel calcio italiano erano abituati a vedere. "Liedholm portò la zona, abbiamo cambiato il calcio. Poi è arrivato Sacchi aggiungendo il pressing alla zona", prosegue il brasiliano.

Chiusura su un suo vecchio compagno di squadra ovvero Ancelotti, da qualche mese ct del Brasile: "Ogni tanto parliamo e scherziamo. Qui ha un seguito incredibile, la gente è con lui. Può vincere il Mondiale".