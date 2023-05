Fallo di Orsolini su Alex Sandro prima del rigore? Marelli: "C'è spinta, ma non è episodio da VAR"

Subito dopo il rigore assegnato al Bologna per un fallo di Danilo su Orsolini, i bianconeri hanno protestato per una presunta spinta dello stesso Orsolini su Alex Sandro. Luca Marelli, ai microfoni di DAZN, ha commentato l'episodio: "Non era comunque un episodio da VAR. Sozza era in perfetto controllo dell’azione: la spinta c’è stata, ma l'arbitro l’ha valutata non punibile. Decisione discutibile, ma non era da On Field Review".