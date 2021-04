Festa a casa McKennie, Pirlo annuncia: "Lui, Arthur e Dybala non convocati per il derby"

vedi letture

Vigilia di derby per la Juventus di Andrea Pirlo. Il tecnico bianconero, in conferenza stampa, ha parlato delle tante polemiche scaturite dopo la festa a casa di McKennie a cui hanno partecipato anche Arthur e Dybala: "I tre giocatori coinvolti (McKennie, Arthur e Dybala, ndr) non sono convocati per la partita di domani. Riprenderanno a lavorare col tempo, vedremo quando".

CLICCA QUI per la conferenza stampa integrale di Andrea Pirlo