TMW Inter, niente U23: da domani Taremi si aggregherà alla prima squadra

Novità sul rientro di Mehdi Taremi, tornato oggi a Milano per sottoporsi a dei test fisici e rimettersi a disposizione dell’Inter. Secondo quanto raccolto da TMW, a differenza di quanto inizialmente filtrato, il centravanti iraniano si aggregherà direttamente alla prima squadra di Cristian Chivu, che si allena ad Appiano Gentile, e non alla formazione U23 di Stefano Vecchi a Interello.

Taremi, ovviamente, non entrerà subito a far parte del gruppo, ma partirà con un lavoro atletico personalizzato per riprendere il tempo perso. L’attaccante ex Porto è infatti rimasto a lungo lontano dall’Italia, dapprima fermo in Iran allo scoppio del conflitto con Israele. Poi, il permesso della società, in una situazione ovviamente delicata.

Il rientro di Taremi, comunque, dovrebbe essere il primo passo verso altre destinazioni. A oggi, l’attaccante è considerato in uscita dall’Inter, che conta di portare a casa una cifra attorno ai 10 milioni di euro. Sulle sue tracce vi sono diversi club, dal Leeds (che però ha chiuso per Okafor dal Milan) al Fulham, passando per il Besiktas: fin qui, nessuna offerta concreta. Dovesse rimanere, ovviamente, sarebbe considerato parte delle rotazioni offensive a disposizione di Chivu, in un reparto che può contare anche sulle forze fresche di Bonny e Pio Esposito, oltre ovviamente a Lautaro e Thuram.