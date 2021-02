Fiducia Eysseric nella Fiorentina che vince: "Stiamo lavorando tanto per tornare su in classifica"

Valentin Eysseric, autore della terza rete della Fiorentina (nel 3-0 allo Spezia), ha parlato ai canali ufficiali del club viola nel post partita: "Abbiamo giocato meglio nel secondo tempo, era una partita difficile, ma siamo entrati bene dopo l'intervallo. E' una vittoria di squadra e di gruppo. Oggi mi sono trovato bene in mezzo al campo con Castrovilli e Borja. Stiamo lavorando tanto per tornare su in classifica. Siamo la Fiorentina e dobbiamo fare molto meglio. Mi trovo bene a fare la seconda punta accanto a Vlahovic, per me è più complicato giocare più basso. Fare il classico numero dieci dietro l'attaccante mi piace di più. E' importante fare bene le prime cose quando entri in campo, perché sennò poi entri in crisi. Devi fare bene subito, dal primo passaggio. Abbiamo un gruppo forte e unito, siamo tutti fratelli. Sappiamo che siamo in difficoltà e sappiamo che possiamo fare meglio. Con Castrovilli abbiamo fatto il riscaldamento insieme e ci eravamo detti che dovevamo fare qualcosa per cambiare la partita. Si lavora meglio quando si vince. Però se facciamo male a Udine facciamo di nuovo un passo indietro. Quindi dobbiamo lavorare sodo per arrivare al meglio".