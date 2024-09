Ufficiale Ricordate Eysseric? L'ex Fiorentina ed Hellas Verona ha firmato con l'Igdir FK

Nuova avventura per il centrocampista francese Valentin Eysseric. L'ex calciatore della Fiorentina ha firmato un contratto biennale con l'Igdir FK, società di Serie B turca. In forza al Fatih Karagümrük nell'ultimo campionato Eysseric, 32 anni, ha complessivamente vestito la maglia viola per 51 gare ufficiali realizzando tre gol.

Cresciuto nel settore giovanile del Monaco, Eysseric nel corso della sua carriera ha anche vestito le maglie di Nizza, Saint-Etienne, Kasımpaşa, Hellas Verona e Nantes.