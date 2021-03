Filippo Inzaghi a rischio? Foggia: "No, ma da domani squadra e allenatore in ritiro"

Il direttore sportivo del Benevento Pasquale Foggia si è presentato ai microfoni di Sky Sport al posto del tecnico Filippo Inzaghi dopo il ko per 4-1 contro la Fiorentina: "Perché ci sono io e non l'allenatore? Adesso è giusto che squadra e allenatore restino isolati per analizzare la partita, evitiamo altri pensieri. Inzaghi a rischio? No, assolutamente. E' solo giusto che in questi momenti parli la società. L'unica cosa che mi sento di dire è che da domani inizierà un ritiro, è giusto fare un confronto fra uomini per analizzare un momento che oramai dura da un po'".