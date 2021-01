Finalmente Reynolds: domattina la partenza da Dallas, poi inizia l'avventura alla Roma

Bryan Reynolds alla Roma, ci siamo. Tutto definito e documenti firmati: il giocatore partirà domattina per l'Italia da Dallas con scalo in Germania. Dopo gli esiti negativi dei test Covid e il buon esito delle pratiche burocratiche, il terzino lascerà la MLS per sbarcare nella Capitale. Visite e poi firma, giusto nel rush finale del mercato. Affare da 7.5 milioni di euro con 15% futura rivendita per il Dallas.