Fiorentina, avanti tutta per Audero: possibile si trovi un punto d'incontro già in settimana

La Fiorentina accelera per Emil Audero. Il portiere della Sampdoria è finito nel mirino dei viola che, soprattutto dopo la retrocessione in Serie B dei doriani, sperano di strapparlo da Genova ad un prezzo non troppo alto. C'è però da battere la concorrenza di diverse squadre, tra cui l'Inter, che lo valuta come secondo portiere.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, la nuova proprietà targata Andrea Radrizzani vuole realizzare una buona plusvalenza e non è escluso - si legge sul quotidiano - che un punto di incontro possa essere trovato già questa settimana.