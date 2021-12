Fiorentina, Benassi in uscita: sondaggio Genoa, può diventare un'idea anche per il Parma

Dopo una prima parte di stagione con discreti numeri in fatto di presenze e minutaggio, gli spazi all'interno delle rotazioni della Fiorentina si sono decisamente ridotti per Marco Benassi. Il centrocampista, spiega FirenzeViola, potrebbe così partire nel mercato di gennaio: qualche sondaggio dalla Serie A è già arrivato, Genoa su tutti. Ma pure il Parma di Beppe Iachini ha fatto un pensierino al suo profilo, fermo restando la scarsa voglia del giocatore di scendere di categoria. La strada che sembra maggiormente percorribile, ad un paio di settimane abbondanti dall'apertura delle trattative, è quella di una cessione in prestito secco.