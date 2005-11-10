TMW Fiorentina, ecco Beto: oggi pomeriggio l'attaccante svolgerà le visite mediche

Il centravanti arriva a titolo definitivo dall'Everton per 18 milioni di euro. Si giocherà il posto con Pellegrino nell'attacco di Grosso.

La Fiorentina ha ormai preso Beto. L'attaccante in forza all'Everton è pronto a tornare in Serie A, dove ha già giocato con la maglia dell'Udinese, e, secondo quanto raccolto da TMW, già oggi nel pomeriggio si sottoporrà alle visite mediche di rito, dopodiché firmerà il contratto che lo legherà ai viola per i prossimi anni. Il classe '98 aveva un contratto fino al 2027 e in Inghilterra ha collezionato 113 presenze e 25 gol.

I dettagli dell'affare

Beto si trasferirà alla Fiorentina a titolo definitivo per circa 18 milioni di euro. Un esborso importante per un giocatore che verosimilmente andrà a giocarsi il posto con Pellegrino, arrivato dal Parma per 25 milioni. Kean adesso potrà dunque andare al Como, che ha fatto di tutto per averlo durante l'estate e non vede l'ora di goderselo per aprire un ballottaggio con Douvikas lì davanti.