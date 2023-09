Fiorentina, Brekalo: "Sono felice di essere tornato in Nazionale dopo un anno"

Il fantasista della Fiorentina Josip Brekalo ha commentato ai microfoni di RTL il ritorno in Nazionale croata: "Sono felice di essere tornato in Nazionale dopo un anno - le parole riportate da sportnet.hr. Sono successe una serie di cose che mi hanno fatto avere dei problemi al Wolfsburg. Sono venuto alla Fiorentina dove la competizione è grande, abbiamo giocato due finali e ci è voluto del tempo per imporre me stesso e iniziare a giocare. Sono riuscito a impormi con una competizione forte e ora tocca a me continuare così. Sono felicissimo di essere di nuovo in nazionale".