Fiorentina, Brescianini: "Gasperini non lo scopro io. Sì, questa è la sua Roma"
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Marco Brescianini, centrocampista della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima del match contro la Roma: "Spero assolutamente di raggiungere l'obiettivo con la squadra che è la salvezza il prima possibile, poi di giocare più possibile e riuscire a mettere in campo le mie qualità".
Ha parlato molto bene di Gasperini. Questa è una delle sue squadre?
"Sicuramente sarà una battaglia, quindi sì, è la sua Roma. Non lo scopro io il mister, lo conoscono tutti, oggi sarà una grande partita".
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