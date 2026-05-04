Fiorentina, Brescianini: "Gasperini non lo scopro io. Sì, questa è la sua Roma"

Marco Brescianini, centrocampista della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima del match contro la Roma: "Spero assolutamente di raggiungere l'obiettivo con la squadra che è la salvezza il prima possibile, poi di giocare più possibile e riuscire a mettere in campo le mie qualità".

Ha parlato molto bene di Gasperini. Questa è una delle sue squadre?

"Sicuramente sarà una battaglia, quindi sì, è la sua Roma. Non lo scopro io il mister, lo conoscono tutti, oggi sarà una grande partita".