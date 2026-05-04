Fiorentina, Brescianini: "Portare la nave in porto, possiamo raddrizzare la stagione"

L’Olimpico si prepara ad accogliere un match carico di significati per entrambe le squadre. La Roma, reduce da un periodo altalenante tra alti e bassi, cerca continuità contro avversari ben organizzati. Tra le mura amiche, però, i giallorossi sanno alzare il livello grazie al sostegno del proprio pubblico. Dall’altra parte, la Fiorentina arriva con un obiettivo chiaro: blindare la salvezza che ancora manca matematicamente. Una vittoria in questo infuocato confronto potrebbe garantirgliela.

Prima del fischio d’inizio, i microfoni di DAZN hanno intervistato il centrocampista della Fiorentina Marco Brescianini. Ecco le sue parole.

C'è la chance della salvezza, è solo questione di tempo per voi. Che cosa significherebbe per te, che sei arrivato a gennaio con un obiettivo forse più importante degli altri per quanto ti riguarda?

"Sì, a gennaio abbiamo deciso di fare questa scelta e io ci ho sempre creduto dal primo momento. Ora dobbiamo riuscire però a portare la nave in porto, perché comunque è stata una stagione difficile. Possiamo raddrizzarla soltanto adesso, nelle ultime partite".