Fiorentina, c'è una clausola per il rinnovo automatico di Bonaventura. I dettagli

La Repubblica - Edizione Firenze di oggi si concentra non tanto sul pareggio di sabato a Torino della Fiorentina, ma sul futuro di Giacomo Bonaventura dopo le recenti difficoltà, i rumours di mercato e una trattativa per il rinnovo che pareva si fosse arenata. E invece è stato il dg Joe Barone, prima della sfida coi granata, a ribadire come il club sia "super contento" del rendimento di Jack e che sul suo futuro penda una clausola molto chiara che vale il rinnovo automatico fino al 2025.

Nello specifico: sul contratto è presente una clausola che prevede un prolungamento automatico nel caso in cui il centrocampista dovesse giocare almeno il 70% delle gare complessive in stagione tra tutte le competizioni, alle stesse condizioni attuali dal punto di vista economico.

Enzo Raiola, agente del centrocampista, qualche settimana fa si è così espresso sulla vicenda rinnovo: “Sulla Juventus e Bonaventura preferisco stare in silenzio, voglio confrontarmi con il ragazzo per capire cosa vuole fare del suo futuro. Non ho voglia di parlare della Fiorentina, lo farò quando ci sarà occasione e quando finirà questa storia, le cose non sono chiare, parliamo di persone permalose, non voglio parlarne, quando chiuderemo questa storia ne parleremo. Il mio telefono è acceso, penso solo il mio è acceso, altri stanno facendo altre riflessioni. Bonaventura sta continuando a fare il suo percorso, parliamo di un professionista al 100% e non ha problemi, con lui ne parleremo più avanti. Ancora è prematuro, al momento giusto ci confronteremo con loro e vi informeremo".