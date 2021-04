Fiorentina, Commisso: "Sono sicuro che la Paramount utilizzerà Cristiano Ronaldo"

vedi letture

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato dell'accordo che porterà la Serie A su CBS nelle prossime tre stagioni in una intervista rilasciata a NextTV: "In Italia danno ad alcune delle squadre più grandi un trattamento preferenziale, televisivamente parlando, quando ci sono più partite durante il giorno. Non sempre, ma nella maggior parte dei casi fanno dell’ultima partita del turno, la gara della settimana. Ma si gioca venerdì, sabato e domenica. Sono sicuro che la Paramount utilizzerà Cristiano Ronaldo. Se fossi in loro, farei la stessa cosa".