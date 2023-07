Fiorentina, con i soldi dello United per Amrabat partirà l'assalto a Hjulmand

Manovre a centrocampo per la Fiorentina. Con l'esclusione della Juventus, toccherà alla squadra di Vincenzo Italiano duellare in Conference League dopo la finale poi persa contro il West Ham della passata stagione. Occorrerà rinforzare quindi l'organico e nella zona nevralgica del campo i viola potrebbero cambiare qualche tassello. Molto però dipenderà dalla situazione di Sofyan Amrabat corteggiassimo all'estero da top club.

Hjulmand con i soldi di Amrabat

Il centrocampista marocchino è da tempo nel mirino del Manchester United che lo vorrebbe all'Old Trafford per la prossima stagione. Secondo quanto riporta l'edizione fiorentina de La Repubblica con i soldi che potrebbero arrivare dall'Inghilterra per il mediano i toscani potrebbero dare l'assalto ad un altro profilo come quello di Morten Hjulmand del Lecce.