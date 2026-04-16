Fiorentina-Crystal Palace, i convocati: Kean sempre out, tornano Fagioli e Gudmundsson
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Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha reso nota la lista di convocati per la prossima sfida di Conference al Crystal Palace, dove i viola proveranno nella clamorosa rimonta dopo lo 0-3 di Londra: al Franchi non ci sarà Kean, non è una novità, mentre rispetto alla gara contro la Lazio tornano a disposizione sia Fagioli che Gudmundsson. Queste le scelte del tecnico:
📝💜⚜️ pic.twitter.com/btOR6jWgPi— ACF Fiorentina (@acffiorentina) April 16, 2026
Portieri: Christensen, De Gea, Leonardelli.
Difensori: Balbo, Comuzzo, Dodo, Gosens, Kospo, Kouadio, Pongracic, Ranieri.
Centrocampisti: Deli, Fabbian, Fagioli, Fazzini, Harrison, Mandragora, Ndour.
Attaccanti: Braschi, Gudmundsson, Piccoli, Puzzoli, Solomon.
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