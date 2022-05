Fiorentina, due strade per Milenkovic: non è da escludere un altro anno di rinnovo

vedi letture

Sono due le strade che la Fiorentina potrebbe percorrere per gestire il futuro di Nikola Milenkovic. La prima porta a una cessione con prezzo non inferiore ai 20 milioni. Milan, Inter e Juve sono interessate ma dipenderà molto dalla volontà di investire questa cifra per un giocatore in scadenza nel 2023. L'altra porta al rinnovo per un altro anno: significherebbe ripercorrere le orme della passata stagione non "imprigionandolo" e permettendogli di trovarsi nelle condizioni di lasciare i viola nella prossima estate. I rapporti tra giocatore e club sono ottimi e nessuno vuole arrivare ad una rottura, sarà il mercato a determinare il futuro del serbo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.