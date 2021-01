Fiorentina, è arrivato il Kokorin-day: tappe e dettagli del suo approdo a Firenze

vedi letture

Ancora qualche ora e la Fiorentina abbraccerà ufficialmente il rinforzo invernale per il suo attacco, il centravanti russo Aleksandr Kokorin. Profilo dell'uomo, ancora prima del calciatore, in cerca di riscatto personale, l'auspicio del club di Commisso è che possa contribuire a risollevare le sorti di un attacco, quello viola, tra i meno efficienti e produttivi dell'intera Serie A. Fisicato, ma non troppo per non riuscire a giocare da seconda punta all'occorrenza, è stato baluardo delle disavventure della nazionale russa, e nel recente passato ha provato a rilanciarsi con lo Zenit prima e con lo Spartak Mosca poi, salvo poi scontrarsi con uno spazio che non è mai stato da protagonista quale si sente. Ora ci punta il ds viola Daniele Pradè, che lo teneva sotto osservazione ormai da tempo e che ha speso 4 milioni di euro per averlo, facendogli sottoscrivere un contratto di tre anni e mezzo da 1,7 milioni stagionali. Non sarà ovviamente pronto all'uso da subito, ma già oggi è atteso ai suoi primi passi nella nuova realtà di Firenze: in giornata previsto il suo arrivo a Roma, dove si sottoporrà alle visite mediche presso Villa Stuart prima di dirigersi, con ogni probabilità a bordo di un'auto privata, verso il capoluogo toscano dove è atteso al massimo in serata. Non ci sarà un bagno di folla ad attenderlo, anche e soprattutto per la situazione sanitaria: da uomo che non teme la sfida, Kokorin è pronto a raccogliere quella di una Fiorentina in difficoltà e desiderosa di trovare nuove vie per il gol.