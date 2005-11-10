Fiorentina, Atta su Grosso: "Mi ha impressionato, non è come gli altri allenatori italiani"

Arthur Atta, nuovo centrocampista della Fiorentina, si è presentato in conferenza stampa. Fra i tanti temi toccati, l'ex Udinese ha parlato anche della sua collocazione in campo e di mister Fabio Grosso: "L'anno scorso per me è andata bene e poteva essere ancora molto meglio. Con il Mister posso imparare di più, posso far più gol e più assist ed è quello che proverò a fare per aiutare la squadra".

Qual è la tua posizione ideale?

"Ho sempre voluto giocare da mezz'ala ma in generale faccio cosa mi chiede di fare Grosso".

Pensa di avere margini di miglioramento nella continuità?

"Quest'anno penso che con la squadra che c'è posso essere nelle zone dove sarà ancor più facile incidere, perché ci saranno tanti spazi. Lavorerò per dare di più".

Cosa ha trovato in Grosso?

"Mi ha fatto un'ottima impressione, ha questa voglia di giocare avanti, sempre in movimento. È un allenatore italiano ma che non è come gli altri, perché ci fa tanto giocare".

Avere accanto uno come Fagioli ti aiuta?

"Lui è sempre calmo, vede prima tutti. Sa giocare semplice ma anche inventare. È davvero forte, come ne abbiamo tanti altri".