Gudmundsson: "Orgoglioso di essere parte della Fiorentina. Capisco la delusione dei tifosi"

L'attaccante viola Albert Gudmundsson, nella lunga intervista concessa oggi ai canali ufficiali della Serie A, ha raccontato la sua avventura a Firenze, alla Fiorentina e in Italia. Queste le sue dichiarazioni, a partire dalle sue origini: "Il calcio è praticamente la mia vita. Sono nato in una famiglia di calciatori. Gioco a calcio da quando ho memoria, da quando avevo 2-3 anni. Mia madre giocava a calcio, mio padre giocava a calcio e tutte le mie sorelle giocano a calcio tutt'ora. Ero destinato quindi a diventare un giocatore di calcio. Adesso è la mia vita e sono molto orgoglioso di essere un calciatore. E un privilegio e mi godo ogni momento. Inizi a giocare a calcio con la tua famiglia, poi vai a scuola e giochi di più, poi inizi ad allenarti e ricordo che quando ero giovane, andavo sempre agli allenamenti con mio padre, perché lui giocava nella squadra del paese e così è iniziato tutto. Così mi sono innamorato di questo sport. L'Islanda e l'Italia sono due paesi completamente diversi nella cultura, nel clima e anche in tutto il resto. La differenza è ovunque. Ad esempio, in Islanda il tempo è pessimo per la maggior parte del tempo, l'inverno è buio, mentre qua in inverno mi sento come in vacanza per via del clima e del cibo. Le persone qua sono molto cordiali. Vivere in un paese così è fantastico. Prima di firmare in Italia per il Genoa sono venuto qui in vacanza un paio di volte ed è stato in quel momento che ho capito esattamente che volevo giocare in Italia per un po' della mia carriera. La mia prima impressione a Firenze è stata ovviamente che è una bellissima città. La città non sembra molto grande, ma ci vivono un sacco di persone".

Sul suo feeling con la vita italiana, l'islandese ha poi aggiunto: "Adoro questa città, adoro l'atmosfera in centro. Ad esempio, la gente ha un ottimo gusto per la moda. Quando si parla del Made in Italy la prima cosa che mi viene in mente è il modo che gli italiani hanno di vivere. Come trattano con cura ogni cosa. Una volta che lascerò l'Italia o il calcio, e quel giorno arriverà, voglio che la gente in Italia pensi semplicemente a me come un ragazzo normale, che esce in città per prendere un caffè. Per me non è un problema essere fermato per una foto o un autografo, penso che faccia parte del mio lavoro. Non ho problema a camminare tra la gente, poi è normale che trovi qualche tifoso non soddisfatto dei risultati in campo, ma lo capisco. Voglio sempre dar il meglio in campo, quindi se qualcuno non è contento di quello che si vede in campo posso capirlo".

Infine, un commento sul suo ruolo in campo e sulla fiducia mostratagli dalla Fiorentina: "Sono prima di tutto un giocatore offensivo. Mi piace più attaccare che difendere. Posso giocare in diverse posizioni. Sento di dare il meglio di me come numero 10, dietro la punta. Mi trovo a mio agio anche sulla fascia sinistra e su quella destra. Sono un giocatore tecnico, che vuole avere la palla per poter creare occasioni per me stesso e per i miei compagni. Firenze e la Fiorentina mi hanno dimostrato interesse l'anno prima che firmassi e ci tenevano molto a farmi entrare nella famiglia viola. Il progetto sembrava molto interessante. Ho avuto diverse conversazioni con i dirigenti e con lo staff, mi hanno parlato del progetto e mi hanno convinto. Sono felice di rappresentare la Fiorentina e sono orgoglioso di essere parte di tutto questo".