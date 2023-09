Fiorentina in giro nel mondo, la 1ª volta di Beltran con l'Argentina. Kayode sale un gradino

Saranno nove i giocatori della Fiorentina che raggiungeranno le rispettive Nazionali durante questa sosta. Spicca la prima chiamata con la nazionale argentina per Lucas Beltran, che farà così compagnia a Nico Gonzalez. Sale di un gradino Michael Kayode, inizialmente previsto per l'Under 20 e poi promosso in Under 21 a seguito dell'infortunio di Destiny Udogie. Questa la lista:

UEFA

Cristiano Biraghi (Italia) 9 e 12 settembre

Nikola Milenkovic (Serbia) 7 e 10 settembre

CONMEBOL

Nico Gonzalez (Argentina) 7 e 12 settembre

Lucas Beltran (Argentina) 7 e 12 settembre

Yerry Mina (Colombia) 7 e 12 settembre

CAF

Christian Kouamé (Costa d'Avorio) 9 e 12 settembre

UNDER

Michael Kayode (Italia U21) 8 e 12 settembre

Pietro Comuzzo (Italia U20) 7 e 11 settembre

Lorenzo Amatucci (Italia U20) 7 e 11 settembre