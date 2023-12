Fiorentina, Italiano: "Ci stanno girando bene le cose, non è il momento di mollare"

vedi letture

Nella sua intervista ai canali ufficiali della Fiorentina, il tecnico viola, Vincenzo Italiano, ha parlato anche del momento della sua squadra, che domani affronterà il Torino al Franchi per l'ultima gara del 2023, cercando di raggiungere il Milan al terzo posto almeno per una notte: "Ci siamo regalati un sereno Natale insieme alle nostre famiglie. Dobbiamo però continuare a sognare e galleggiare in queste zone di classifica. Ci stanno girando bene le cose, non è il momento di mollare.

Quella di domani sarà una gara insidiosa come tutte quelle in Serie A. Mi auguro che ci sia la solita cornice al Franchi. La Fiesole e tutto lo stadio deve cercare di spingerci, darci una grande mano come sempre. Il Torino ha un grande allenatore e giocatori forti. Domani sarà un test difficile, dobbiamo cercare di fare del meglio. Per domani recuperiamo Bonaventura, Quarta che ha smaltito l'influenza. Poi per il resto siamo tutti, di questo sono molto contento".

Italiano ha poi aggiunto: "Siamo tornati a lavorare dopo un po' di pausa. Ho visto i ragazzi riposati e realizzati, ora c'è l'ultima battaglia del 2023. Abbiamo recuperato giocatori e ci siamo preparati bene per affrontare al meglio un avversario tosto. Domani cercheremo di dare battaglia".