Fiorentina, Kouame verso la cessione: si ascoltano le proposte di Galatasaray e Anderlecht

vedi letture

È ancora incerto il futuro Christian Kouame. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive che la strada dell'attaccante sembra tracciata: il ruolo d’esterno che il tecnico ha provato a cucirgli addosso non ha dato i frutti sperati e non è un caso che la Fiorentina stia ascoltando le proposte arrivate da Galatasaray e Anderlecht per l'attaccante ex Genoa.