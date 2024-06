Fiorentina, l'Udinese chiese 15 milioni per Lucca. Il Genoa spara alto per Retegui

L'edizione odierna de La Nazione parla del valzer degli attaccanti che sta coinvolgendo la Fiorentina. Ad oggi - scrive il quotidiano - passi avanti sono stati registrati per Lorenzo Lucca con l'Udinese che però non scende sotto i 15 milioni di richiesta: sarà molto importante il colloquio tra Beppe Riso, procuratore del giocatore, e Pradè. Anche se l'incontro non verterà solo su Lucca ma anche su Carboni, talento di proprietà dell'Inter, e di Brescianini, anche lui in orbita viola. La Fiorentina non si ferma anche sul fronte Retegui e lavora per abbassare la richiesta da 30 milioni del Genoa e magari trovare qualche bonus per avvicinarsi alla cifra.