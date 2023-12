Fiorentina, la gioia di Parisi dopo la vittoria con il Genk: "Ora prendiamoci il primo posto"

Il difensore della Fiorentina, Fabiano Parisi, ha affidato ai social il proprio commento relativo al trionfo di ieri sera contro il Genk: "Vittoria e qualificazione! E ora andiamoci a prendere anche il primo posto". Con la vittoria di ieri il club viola è intesta al suo girone con 11 punti davanti al Ferencvaros, secondo a 9. All'ultima giornata ci sarà lo scontro diretto in Ungheria per decidere chi passerà direttamente agli ottavi e chi dovrà invece affrontare il playoff.

Di seguito il post pubblicato dal terzino ex Empoli su Instagram: