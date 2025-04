Parisi: "La Fiorentina è forte. Palladino mi ha dato fiducia durante l'anno, sono contento"

Fabiano Parisi, terzino sinistro della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club dopo il 2-2 contro il Celje: "Terzo anno consecutivo in semifinale e non è roba da poco. La Fiorentina è forte, siamo di nuovo lì e proveremo a giocarci la semifinale contro una squadra forte. L'obiettivo è stato raggiunto e andiamo avanti così".

Adesso il suo minutaggio sta crescendo.

"Oggi tutti hanno fatto bene. Il mister mi ha dato fiducia durante l'anno e io sono contento. Ho bisogno di giocare e mi aiuta stare in campo. Siamo contenti ed ora siamo concentrati sul Cagliari".

Il primo gol è stato davvero bellissimo.

"Abbiamo provato durante la settimana come fare male agli avversari. La prima rete è stata bella con l'imbucata di Pongracic per Mandragora che è stato bravo a segnare. Stiamo seguendo le idee del mister".

Domenica a Cagliari sarà un'altra partita complicata.

"È un momento in cui tutte le sfide sono importanti . Dobbiamo essere bravi a recuperare la migliore condizione e continuare così. Sarà difficile come lo è stato questa sera. Noi siamo stati bravi a rimanere in partita e gestire il risultato".

Il tabellino di Fiorentina - Celje 2-2:

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri ; Folorunsho, Mandragora (dal 45' st Adli), Cataldi, Fagioli (dal 35' st Richardson), Parisi (dal 36' st Gosens); Gudmundsson (dal 45' st Beltran), Kean. A disp.: Terracciano, Martinelli, Baroncelli, Harder, Caprini, Romani. Allenatore: Raffaele Palladino

Celje (4-2-3-1): Silva, Nieto, Vuklisevic, Nemanic, Karnicnik; Kvesic, Zabukovnic; Delaurier-Chaubet, Seslar, Svetlin; Matko (dal 45' st Edimilson). A disp.: Kolar, Bejger, Rozman, Gobec, Zuzek, Dulca, Kouter, Lhernault, Iosifov. Allenatore: Albert Riera.

Arbitro: Joao Pinheiro (Portogallo)

Marcatori: 37' Mandragora (F), 9' st Matko (C), 20' st Nemanic (C), 22' st Kean (F)

Ammoniti: Folorunsho (F), Mandragora (F), Vuklisevic (C)