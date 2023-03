Fiorentina-Lecce, le formazioni ufficiali: Italiano sceglie Kouamé in attacco dal primo minuto

Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina-Lecce. La grossa sorpresa per i viola è davanti, dove sarà Christian Kouamé a ricoprire il ruolo di centravanti. Per il resto difesa confermata e centrocampo collaudato, con Amrabat e Mandragora in mediana e più avanti Barak. Nel lecce c'è Colombo in attacco dal primo minuto, supportato da Di Francesco e Strefezza.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Barak, Saponara; Kouamé. All.: Vincenzo Italiano.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Di Francesco, Colombo, Strefezza. All.: Marco Baroni.