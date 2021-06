Fiorentina, lo Spezia resiste per Italiano: la palla passa a Commisso

La trattativa per Vincenzo Italiano alla Fiorentina continua con qualche accelerazione e qualche piccolo passo indietro. Il rapporto tra i club è ad alta tensione. Ma il tentativo delle due parti, che hanno entrambe proprietà americane, è quello di provare ad evitare una rottura totale. Per quanto riguarda il tecnico, il presidente del club ligure Platek è stato chiaro: Italiano se vorrà andare via dovrà presentarsi in sede con un assegno circolare da un milione e 800mila euro. Su questo fronte non ci sono margini di trattativa. La Fiorentina è convinta di chiudere entro tre-quattro giorni, ma per cautela tiene aperta la pista Fonseca. L’accelerazione potrebbe arrivare da una telefonata da parte di Commisso al collega Platek. Telefonata ipotizzata ma, per il momento, non ancora fatta.