Fiorentina, mesi intensi per Paratici: prima la salvezza poi rinnovi e riscatti. La situazione

Saranno mesi di lavoro per Fabio Paratici. La Fiorentina in questo momento è alla ricerca di punti importanti per conquistare la salvezza. Dopo una partenza in campo decisamene difficile che ha portato l'esonero di Stefano Pioli, i viola hanno risalito la china con il lavoro di Paolo Vanoli in panchina. La barca però non è ancora condotta in porto, adesso manca il rush finale con De Gea e compagni che dovranno portare a casa i punti necessari per conquistare l'aritmetico mantenimento della categoria.

Il rinnovo di Fortini e Dodo

Una volta messa in sicurezza la situazione con la salvezza, il nuovo direttore sportivo della formazione toscana lavorerà per blindare alcuni elementi che andranno in scadenza a breve. Come riporta l'edizione fiorentina de La Repubblica, i primi colliqui ci saranno Niccolò Fortini e Dodo. Per i due giocatori infatti si discuterà il rinnovo di contratto per poi impostare il futuro.

I giocatori da riscattare

Poi ci saranno da sistemare anche quelle situazioni legati ai riscatti di alcuni giocatori. Si tratta di Brescianini, Rugani e Fabbian i quali diventeranno di proprietà della Fiorentina una volta raggiunta la salvezza. Per quanto riguarda invece Solomon e Harrison invece si dovrà discutere se esercitare o meno il diritto di riscatto.