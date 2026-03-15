Fiorentina, Fortini non convocato per la trasferta di Cremona: il laterale soffre di lombalgia
Questo pomeriggio è arrivato un aggiornamento in casa Fiorentina alla vigilia della sfida salvezza contro la Cremonese. Tra i convocati diramati da mister Paolo Vanoli non figura infatti Niccolò Fortini. Il laterale classe 2006, riporta FirenzeViola.it, non sarà a disposizione per la trasferta dello stadio Zini a causa di una lombalgia accusata durante la gara di Conference League contro il Rakow.
Dal club gigliato fanno comunque sapere che la sua esclusione è stata decisa esclusivamente per precauzione, così da evitare rischi e permettere al giocatore di recuperare completamente.
I convocati della Fiorentina per la partita di Cremona.
Portieri: De Gea, Leonardelli.
Difensori: Balbo, Comuzzo, Dodo, Gosens, Kouadio, Parisi, Pongracic, Ranieri, Rugani.
Centrocampisti: Brescianini, Fabbian, Fagioli, Fazzini, Harrison, Mandragora, Ndour.
Attaccanti: Braschi, Gudmundsson, Kean, Piccoli.
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