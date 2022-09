Fiorentina, Milinkovic ancora a parte: il difensore viola ha svolto una seduta personalizzata

Non è ancora tornato in gruppo Nikola Milenkovic. Secondo quanto raccolto dai colleghi di Firenzeviola.it, il difensore della Fiorentina si è ancora allenato a parte nella seduta che la squadra di Vincenzo Italiano ha svolto in quel di Coverciano. Lavoro personalizzato per il centrale che spera in un rientro rapido con i compagni.