TMW
Lazio, Doekhi all’Isokinetic per i test atletici: le immagini dell'ultimo acquisto biancoceleste
TUTTOmercatoWEB
Dopo l'ufficialità arrivata nella giornata di ieri, è tempo di test atletici per Danilho Raimundo Doekhi, neo difensore della Lazio. Il giocatore è arrivato da pochi minuti all'Isokinetic per iniziare la sua avventura in biancoceleste.
Presente insieme a lui anche Tijjani Noslin, che farà lo stesso lavoro dell'ex calciatore dell'Union Berlino.
Il comunicato della Lazio che ha ufficializzato l'arrivo di Doekhi
!La S.S. Lazio annuncia il tesseramento del calciatore Danilho Raimundo Doekhi. Il difensore centrale classe 1998 ha firmato un contratto triennale. L’ex Union Berlino sarà immediatamente a disposizione del tecnico Gattuso per il ritiro!.
Lazio, Doekhi all’Isokinetic per i test atletici
Fonte da Roma, Lorenzo Beccarisi
Altre notizie Serie A
Live TMWFiorentina, Atta: "C'erano delle big, ecco perché ho scelto i viola. Qui so di poter crescere"