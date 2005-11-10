Roma, avanti per Summerville. Fra le alternative spunta Endrick dal Real Madrid
La Roma incontra l'entourage di Crysencio Summerville: gli agenti del giocatore reduce dal Mondiale hanno dato apertura, ma non sarà semplice limare la cifra di 50 milioni chiesta dal West Ham per cederlo nel corso di questa estate. I giallorossi hanno fissato lui come primo obiettivo per rinforzare il reparto d'attacco, ma non sembrano mancare le alternative o, eventualmente, le idee da aggiungere alle prime piste.
Roma, le prime alternative a Summerville
Il primo nome per accontentare Gasperini nel caso in cui non arrivi Summerville è quello di Alejandro Garnacho, in definitiva rottura con il Chelsea e pronto ad iniziare una nuova avventura. Da non dimenticare poi il nome di Moreira, che al tecnico piace anche per la capacità di ricoprire 3-4 ruoli differenti, con primi contatti fra le parti già avvenuti.
Roma, gli altri nomi: spunta Endrick
Non solo come alternative a Summerville, ma in generale come idee da sondare in questo mercato estivo i giallorossi hanno segnato poi altri nomi di primissimo piano da monitorare nelle prossime settimane. Il Messaggero oggi in edicola fa anche quello del brasiliano Endrick, reduce dal prestito al Lione dal Real Madrid. Per Tresoldi invece il Bruges non valuterebbe la sua uscita, se non a titolo definitivo.