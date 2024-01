TMW Fiorentina, niente prestito per Gino Infantino: l'argentino resta fino a fine stagione

Fra le tante possibili uscite di casa Fiorentina in questo finale di mercato, da Yerry Mina a Antonin Barak, non c'è il talento argentino Gino Infantino. Il trequartista classe 2003 che nelle scorse settimane era finito nel mirino della Cremonese nei giorni scorsi ha avuto un confronto col proprio entourage e la società viola, dal quale è emersa la decisione di restare.

Nonostante il poco spazio a disposizione con Vincenzo Italiano, il giocatore ha deciso insieme agli agenti di proseguire fino al termine della stagione in riva all'Arno, chiudendo quindi la porta agli eventuali prestiti last minute. In questa stagione in viola Infantino ha messo insieme solo 194 minuti di gioco divisi in 8 presenze fra campionato, Coppa Italia e Conference League.