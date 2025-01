TMW Fiorentina, Palladino non è in discussione: la società ha ribadito la fiducia

vedi letture

La Fiorentina prosegue nel proprio momento no. In campionato sono oramai 6 le partite senza vittoria, con l'ultimo deludente pareggio contro il Torino arrivato dopo le sconfitte contro Bologna, Udinese, Napoli e Monza intervallate dal pareggio contro la Juventus.

Nonostante il recente rendimento negativo che ha complicato la classifica viola, il club di Rocco Commisso nelle ultime ore ha ribadito ancora una volta la propria fiducia all'allenatore Raffaele Palladino e al suo progetto tecnico. Una conferma arrivata questa volta in privato nelle segrete stanze del Viola Park, dopo che il direttore generale Alessandro Ferrari lo aveva fatto pubblicamente.

Nella giornata di ieri, dopo il pareggio contro il Torino, lo stesso Palladino aveva così parlato alla stampa del momento: "Intanto c'è dispiacere per non aver fatto tre punti. Avevamo creato tante opportunità per far male, eravamo in vantaggio e in superiorità numerica. Il dispiacere è non aver fatto il raddoppio, se tieni in bilico una partita di Serie A può succedere qualsiasi cosa. Loro calciavano lungo, un errore individuale nostro in difesa ha portato al pareggio. Dopo però potevamo fare sicuramente meglio... I ragazzi hanno cercato di dare il massimo, mi è piaciuto lo spirito. Ovvio che c'è dispiacere, se non vinci da sei partite. Però dobbiamo guardare anche il bicchiere mezzo pieno ed è che siamo sesti, con squadre come Milan e Roma dietro. Siamo la quarta miglior difesa... Ci sono tante cose positive e c'è il ritorno da affrontare. Sappiamo di dover uscire da questo momento".